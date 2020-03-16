 وزير الطيران يكشف تفاصيل قرار وقف حركة المطارات: صحة المصريين أهم - بوابة الشروق
الإثنين 16 مارس 2020 3:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الطيران يكشف تفاصيل قرار وقف حركة المطارات: صحة المصريين أهم

رانيا ربيع
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 3:43 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 3:43 م

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن قرار تعليق الطيران الذي اتخذته الحكومة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا "لم يُتخذ من يوم وليلة"، موضحا أن هناك لجنة كانت في انعقاد دائم لمراقبة الأمور.

وأضاف منار، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قرار تعطيل الطيران بداية من ظهر يوم 19 وحتى 31 مارس الجاري؛ لإجلاء المواطنين من وإلى مصر، متابعا: "بتلك الخطوة، نمنح المواطنين الفرصة للعودة".

وتابع: "لسنا الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا الإجراء، فهناك دول أخرى قامت به".

وحول خسائر شركة مصر للطيران، قال إن الخسائر كبيرة، لكن "أهم شيء صحة المواطن المصري وليس الأموال".

وكشف عن وجود غرفة عمليات في مصر للطيران لمتابعة حركة الطيران، لافتا إلى أنه "إذا زادت الحركة سنسير رحلات إضافية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك