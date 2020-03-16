وزير الطيران يكشف تفاصيل قرار وقف حركة المطارات: صحة المصريين أهم

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن قرار تعليق الطيران الذي اتخذته الحكومة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا "لم يُتخذ من يوم وليلة"، موضحا أن هناك لجنة كانت في انعقاد دائم لمراقبة الأمور.

وأضاف منار، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قرار تعطيل الطيران بداية من ظهر يوم 19 وحتى 31 مارس الجاري؛ لإجلاء المواطنين من وإلى مصر، متابعا: "بتلك الخطوة، نمنح المواطنين الفرصة للعودة".

وتابع: "لسنا الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا الإجراء، فهناك دول أخرى قامت به".

وحول خسائر شركة مصر للطيران، قال إن الخسائر كبيرة، لكن "أهم شيء صحة المواطن المصري وليس الأموال".

وكشف عن وجود غرفة عمليات في مصر للطيران لمتابعة حركة الطيران، لافتا إلى أنه "إذا زادت الحركة سنسير رحلات إضافية".