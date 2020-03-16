قال إمام ومفتي المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، إن قرار وقف الصلاة في القدس، جاء حفاظًا على أرواح وسلامة المصلين، مشيرًا إلى أنه إجراء وقائي وليس أكثر.



وأضاف في مداخلة هاتفية لغرفة أخبار المذاعة عبر فضائية « dmc»، مساء الأحد، أن الصلاة متاحة في الساحة الخارجية للمسجد، ولم يعارض المصلين القرار، مؤكدًا أن الهدف هو أن يبقى المسجد مفتوح للصلاة بشكل منظم ومرتب، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة.



وقررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أمس الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة، في المسجد الأقصى، واستمرار الصلاة في الساحات المحيطة به، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

