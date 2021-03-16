رئيس التأمين الاجتماعي: الرئيس السيسي يرغب في عمل تحسين حقيقي لدخول الناس

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك 10.5 مليون مواطن سيستفيدون من الزيادة المقررة في المعاشات، موضحًا أن تقرير الزيادة جاء بناءً على دراسات جارية منذ يناير الماضي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرغب في عمل تحسين حقيقي لدخول الناس، مؤكدًا أن زيادة الـ13% ستحدث زيادة حقيقة في معاشات المواطنين بنسبة 8%.

وأكد وجود تحسين حقيقي في دخلو الناس هذا العام، مقارنةً بالعام الماضي، نظرًا للزيادة التراكمية، مضيفًا أنه لا توجد أي خصومات في المعاش بعد إضافة الزيادة المقررة.

وأوضح أن الحد الأقصى للزيادة المقررة في المعاشات لا تتعدى الـ1053 جنيهًا، على أن يكون الحد الأدنى 130 جنيهًا، مؤكدًا أن الموظف الذي يستحق زيادة أكبر لن يحصل على أكثر من ذلك.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2020، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.