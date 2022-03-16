محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور للتأكد من توافر السلع بأسعارها المناسبة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سوق العبور لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

واستهل جولته بعقد لقاء موسع مع تجار السوق ناقش خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية دور تجار سوق العبور المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة، ذاكرا أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجار لحلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

وأضاف محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، لافتاً إلى عدة معارض أقامتها الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لدخل المواطنين.

وذكر عبد العال، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بصدد افتتاح 10 منافذ لبيع السلع بعدد من الأحياء تعمل على توفير السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم بما يضمن وصولها لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، موضحا أنه سيتم نشرها بأحياء وروض الفرج والمرج، والزاوية، والسلام أول، والمطرية وعين شمس وشبرا، والساحل، والمعصرة، والتبين.

وأكد تجار سوق العبور، خلال اللقاء، وقوفهم إلى جانب كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن، موضحين أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال العشرة أيام القادمة مع توافر مخزون جيد من السلع كالبطاطس، حيث ساعد الطقس هذا العام على زيادة المحاصيل، وأن ما يقومون به هو إيصال خير مصر إلى أبناء مصر بأسعار مناسبة.

وجدير بالذكر، أن سوق العبور يقع على مساحة 300 فـدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والأسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة.