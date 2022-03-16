شولتس يستبعد التدخل العسكري للناتو في الحرب الأوكرانية

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الحرب الأوكرانية.

وأضاف شولتس الثلاثاء خلال قمة اقتصادية تديرها صحيفة "دي فيلت" في برلين: "أتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحلفاء الآخرين على أنه يجب ألا يكون هناك صراع مسلح بين الناتو وروسيا. لا يمكن لأحد أن يريد ذلك".

وقال: "لن نقيم مناطق حظر جوي فوق أوكرانيا. هذا يعني مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، مع الطائرات المقاتلة الروسية"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن شولتس.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الحلف الغربي لا يزال يثق في تأثير الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الروسي في المقام الأول، وفقا لصحيفة دي فيلت.

وأضاف: "بالتعاون مع حلفائنا في أوروبا والولايات المتحدة أعددنا عقوبات دقيقة للغاية، ربما يكون الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين قد خطط لهذه الحرب لمدة عام واستعد لردود الفعل الاقتصادية من المجتمع الدولي، لكنه قلل من شأن تصميمنا، العقوبات لها تأثير أقوى مما تخيلته روسيا في أي وقت مضى".

لكن هذه الإجراءات سيكون لها أيضا تأثير على ألمانيا ومواطنيها.

وقال شولتس: "أقول ذلك بالنظر إلى تنميتنا الاقتصادية وسلاسل التوريد والعلاقات التجارية. ليس من الممكن بعد حساب ذلك بدقة، لذلك من المهم للغاية أن نتمكن من الحفاظ على إجراءاتنا على المدى البعيد".