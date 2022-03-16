بلغاريا تبدأ نظاما لتسجيل اللاجئين الفارين من أوكرانيا عبر الحدود

بدأت بلغاريا نظاما جديدا لتسجيل اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا مباشرة عبر الحدود.

وتفقد رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف مكان تسجيل اللاجئين في يوم عمله الأول الثلاثاء ، وهو يقع عند المعبر الحدودي على جسر الدانوب المؤدي إلى رومانيا بالقرب من بلدة روس البلغارية.

ونقلت وكالة الأنباء البلغارية (بي تي إيه) عن بيتكوف قوله إن "المشكلة إنهم (اللاجئون) يدخلون ولا نعرف وجهتهم. الآن كل شيء يمكن تتبعه".

يذكر أن بلغاريا تعد حتى الآن دولة عبور للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

ومن أصل 81 ألف شخص وصلوا إلى رومانيا عبرها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ، لم يستقر في بلغاريا ، أفقر دول الاتحاد الأوروبي ، إلا نحو 38 ألفا.

وذكرت شرطة الحدود البلغارية الثلاثاء أن 267 شخصا فقط من هؤلاء تقدموا بطلبات لجوء.

ويقيم الفارون من أوكرانيا في فنادق ونزل ، غالبيتها على ساحل البحر الأسود أو لدى متطوعين أو أصدقاء أو أقارب ، ويحصلون على فرص عمل من شركات بلغارية، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.