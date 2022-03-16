المدعية العامة الأوكرانية: مقتل 103 أطفال منذ بداية الحرب الروسية

قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، إن عدد القتلى في البلاد؛ جراء الغزو الروسي، آخذ في الارتفاع، منوهة إلى مقتل 103 أطفال منذ بدء الحرب.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأربعاء، أضافت المدعية العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية ودمرت 59 منها.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل ما لا يقل عن 500 من سكان مدينة خاركيف، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.