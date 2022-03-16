تشاووش أوغلو في موسكو لمناقشة أحداث أوكرانيا مع لافروف

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وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بخصوص طيف من المسائل الملحة على رأسها آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تيليجرام" اليوم الأربعاء، لقطات تظهر لافروف وتشاووش أوغلو قبل بدء محادثاتهما في مقر الوزارة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويذكر أن تركيا من الدول التي عرضت التوسط بين موسكو وكييف بغية وقف الأعمال القتالية الجارية في أراضي أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية.

وكان لافروف قد التقى تشاووش أوغلو الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا التركية، باجتماع ثلاثي شارك فيه أيضا نظيرهما الأوكراني دميتري كوليبا.