الكرملين: المحادثات مع الجانب الأوكراني تناولت ملف العقوبات الغربية

قال المتحدث باسم الكرملين، والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن المحادثات مع الجانب الأوكراني تناولت ملف العقوبات الغربية، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأمر.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي، مساء الأربعاء، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستربط توقيع الوثيقة النهائية مع كييف برفع العقوبات الغربية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وأشار إلى الاتفاق على قائمة الأشخاص الذين فرضت موسكو عقوبات، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: «بالطبع تم الاتفاق عليها مع رئيس الدولة».

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت قائمة للعقوبات ضمت 13 أمريكيًا من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ردًا على العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الروس.

وصرح بيسكوف، بأن «بوتين» سيواصل عقد الاجتماعات مع رجال الأعمال الروس، مضيفًا: «هم رواد الأعمال الذين يقومون بأعمال تجارية والاستثمارات، ويخلقون الوظائف، ويطورون التقنيات في بلدنا، وبالطبع الحوار الحكومي معهم مستمر».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.