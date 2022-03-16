أوكرانيا: روسيا مستمرة في شن هجمات صاروخية على المناطق المكتظة بالسكان

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن «الغزاة الروس يواصلون شن هجمات بالصواريخ والقنابل على البنية التحتية والمناطق المكتظة بالسكان في المدن الأوكرانية»، مؤكدة في الوقت نفسه أن موسكو تكبدت خلال الـ24 ساعة الماضية، خسائر فادحة.

وأشارت الهيئة في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، أن «القوات المسلحة لأوكرانيا تمكنت من توجيه ضربات مضادة للهجوم الروسي، في الأراضي المحتلة مؤقتًا بأوكرانيا».

وتمكنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، من تدمير 3 طائرات روسية، اثنان منهما من طراز سو – 34، وإسقاط طائرة هليكوبتر و3 طائرات بدون طيار وصاروخين كروز، بحسب ما أعلنته اليوم الأربعاء.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.