وزيرة الخارجية الألمانية تلفت الانتباه إلى مصير النساء الحوامل في الحرب الأوكرانية

لفتت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الانتباه إلى مصير النساء الحوامل في الحرب الأوكرانية.

وقالت بيربوك مساء الثلاثاء في رسالة مصورة لندوة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوضع القانوني للمرأة إنه في الأشهر المقبلة، ستلد ما يقدر بنحو 80 ألف امرأة هناك.

وأضافت: "لن يكون لدى العديد منهن مأوى وقائي أو إمكانية الوصول إلى الرعاية الكافية"، مضيفة أن الولادات يمكن أن تصبح مهددة لحياتهن.

وقالت بيربوك إن الأزمات والصراعات "تؤثر على النساء بشكل غير متناسب".

وأشارت إلى أن هذا ينطبق أيضا على الصراعات في أفغانستان أو في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك أيضا ما يتعلق بأزمة المناخ. ويعرض تغير المناخ الحقوق الأساسية للنساء والفتيات للخطر، مثل الحق في التعليم والصحة والسلامة البدنية.

وأضافت: "لذلك ، يجب وضع حقوق المرأة في قلب تدابير حماية المناخ". وبالإضافة إلى ذلك، يجب إشراك المرأة في عمليات صنع القرار على قدم المساواة.