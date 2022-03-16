السفير الأوكراني لدى ألمانيا يطالب ببيان حكومي من شولتس بشأن الحرب في أوكرانيا

ناشد السفير الأوكراني في برلين، المستشار الألماني أولاف شولتس، الإدلاء ببيان حكومي بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب عرض رسالة عبر الفيديو من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) غدا الخميس.

وقال السفير أندريه ميلنيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتعين على شولتس أن يقول "ما تخطط له حكومة إشارة المرور الائتلافية بالضبط لدعم أوكرانيا بفعالية ووضع حد لحرب الإبادة الروسية"، وأضاف" بعد ثلاثة أسابيع بالضبط من بدء الحرب، حان الوقت لرئيس الحكومة الألمانية للتعليق على هذا مجددا والإعلان عن تدابير مساعدة محددة للغاية".

وأكد ميلنيك أنه ينتظر مزيدا من توريد الأسلحة، فضلا عن تقديم دعم اقتصادي كبير ودعم للاجئي الحرب، مضيفا أن الكثير من الأمور قد حدثت منذ البيان الحكومي الأول للمستشار بشأن الحرب، وقال: "لذلك سيكون الإدلاء بيان واضح آخر أمرا مهما للغاية ليس فقط بالنسبة لنا، نحن الأوكرانيين، بل أيضا بالتأكيد بالنسبة للألمان".

وتدعم الحكومة الألمانية أوكرانيا من خلال توريد أسلحة، كما تقدم لها دعما ماليا. واستقبلت ألمانيا أيضا عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين. وكان شولتس قد أدلى ببيان حكومي أمام البرلمان الألماني في 27 فبراير، وهو اليوم الرابع من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

وسيلقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي كلمة عبر الفيديو تُبث في القاعة العامة للبرلمان الألماني غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحا (التوقيت المحلي) قبل انعقاد الجلسة العادية. وتم تخصيص 20 دقيقة لهذا الغرض، ثم يبدأ النقاش حول التطعيم الإجباري.

كما انتقد زعيم المعارضة الألماني فريدريش ميرتس جدول أعمال البرلمان ليوم الخميس. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أمس الثلاثاء: "نجد ذلك غير مناسب على الإطلاق"، مضيفا أن التحالف المسيحي كان يتوقع أن يدلي شولتس ببيان حكومي بشأن قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، رفض تضمين ذلك في جدول الأعمال.