وزير الخارجية الصيني لنظيره الأوكراني: قلقون من تصعيد الحرب

أعرب وزير الخارجية الصيني تشين جانج اليوم الخميس، عن قلق بلاده من تصعيد الحرب في أوكرانيا، كما أعرب عن أمل بكين في إجراء كييف وموسكو لمحادثات سلام.



وقال تشين - خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - إن الصين تأمل في أن تظل جميع الأطراف هادئة وتمارس ضبط النفس وأن يتم استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا للبيان الصادر عن الخارجية الصينية، حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.



وكانت الصين قد حثت الجانبين على الموافقة على خفض تدريجي للتصعيد يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار في خطتها المكونة من 12 نقطة حول الحل السياسي للأزمة الأوكرانية التي دعت أيضا خلالها إلى حماية المدنيين واحترام سيادة كل طرف.



ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإسبوع المقبل، وأن يعقد اجتماعا افتراضيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.