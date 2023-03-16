49 % ارتفاعا في قيمة الصادرات إلى بلجيكا خلال عام 2022



كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لبلجيكا لتسجل 661.3 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 443.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز.

وبحسب النشرة، بلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا 1.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 34.8%، وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%.

وأوضحت أن أهم عشر سلع صدرتها مصر إلى بلجيكا خلال عام 2022، هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 199.2 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 172.3 مليون دولار، أسمدة بقيمة 90.8 مليون دولار، ملابس بقيمة 30.7 مليون دولار، منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 26 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 22.8 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 19.4 مليون دولار، فواكه بقيمة 19.1 مليون دولار، سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8.5 مليون دولار، زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.

وعن أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من بلجيكا، حديد وصلب بقيمة 501.1 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 141.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 118.9 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 83.6 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 52.7 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 50.7 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 31.1 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 21.1 مليون دولار، وزنك ومصنوعاته بقيمة 19 مليون دولار، ومركبات جوية بقيمة 16.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 547.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 246.8 مليون دولار خلال العام المالي2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين ببلجيكا 28.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 26.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر 2 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.5%.