أوكرانيا: إصابة 3 أشخاص إثر 88 هجوما روسيا على خيرسون‎‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء 88 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية: "في 15 مارس أطلق الروس 413 قذيفة من المدفعية الثقيلة وراجمات صواريخ جراد المتعددة على خيرسون، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص".

وأضاف: "أن العدو هاجم مدينة خيرسون خمس مرات، حيث أصابت 16 قذيفة مناطق سكنية ومباني خاصة وشقق".

وأشار المسئول الأوكراني إلى أنه، وفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أطلق الروس في يوم أمس ثلاثة صواريخ و 29 ضربة جوية ونفذوا 79 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على العديد من المناطق الأوكرانية.