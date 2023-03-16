وزير الخارجية الأرميني يلتقي بنظيره الروسي الأسبوع المقبل في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أرارات ميرزويان سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف يوم 20 مارس في موسكو.

وذكر السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية آني باداليان -في تصريح خاص لوكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينة- أنه من المقرر أن يغادر وزير الخارجية آرارات ميروزيان إلى موسكو لعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في 20 مارس الجاري.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن -أول أمس الثلاثاء- أن ميرزويان سيزور موسكو في المستقبل القريب، حيث سيلتقي بوزير الخارجية الروسي، لبحث مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية أرمينيا وروسيا وأذربيجان بشأن الأزمة في ناجورنو قره باغ.

كما أبلغت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتم الإعداد لزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى موسكو.