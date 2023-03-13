 رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية خلال لقاء نتنياهو - بوابة الشروق
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رئيس المجلس المركزي لليهود بألمانيا ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية خلال لقاء نتنياهو

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
د ب أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 4:14 م

انتقد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر، الحكومة الإسرائيلية، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس.

وقال شوستر: "أعربت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن قلقي من أن حكومته تقسم المجتمع الإسرائيلي على نحو متزايد وتخاطر بذلك بتضييع الثقة في إسرائيل الديمقراطية".

غير أن شوستر، أكد أن اليهود في ألمانيا وكل أنحاء العالم يقفون بقوة إلى جانب إسرائيل وعازمون على الاستمرار في ذلك.

وكان شوستر، التقى نتنياهو خلال فعالية تذكارية عند منصة الهولوكوست التذكارية "جلايس (رصيف) 17" التي تقع في محطة السكك الحديدية جرونيفالد غرب برلين.

وتجدر الإشارة إلى أن خطط حكومة نتنياهو الدينية اليمينية لإدخال إصلاحات على النظام القضائي الإسرائيلي تواجه انتقادات داخل إسرائيل وكذلك على المستوى الدولي، وثمة اتهامات لهذه الخطط بأن الحكومة تستهدف من خلالها إلى إضعاف القضاء المستقل، وإلغاء الفصل بين السلطات بشكل عملي.


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