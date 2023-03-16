ما الفرق بين الوسيط ( البروكر) ومنصة التداول؟

دخول سوق التداول هو أمر مغر، خاصة بعد أن جعل الإنترنت الأمر أسهل بكثير مما كان عليه من قبل. ولكن هناك سؤال أساسي يجب الإجابة عنه قبل بدء التداول هل يجب أستخدام إحدى منصات التداول الشهيرة مثل ميتاتريدر4 أو الاعتماد على وسيط؟

بالطبع قبل اتخاذ قرارك النهائي و دخول عالم المال و الأعمال يجب عليك الأخذ بعين الاعتبار ظروفك الخاصة، ومجال التداول و كل الظروف المحيطة بك، حيث إن لكل خِيار فوائد و مميزات تتناسب مع ظروف مختلفة. و لكن أولا من المفيد التعرف على هذه الاختلافات الرئيسة.

ما هو الفرق الرئيسي بين الوسيط و منصة التداول؟

الوسيط هو في الأساس مندوب مبيعات تتمثل وظيفته في التفاوض نيابة عن البائع و المشتري في عملية التداول. و عادة ما يعمل هؤلاء الوسطاء في شركات متخصصة ويبيعون الأسهم والأوراق المالية نيابة عن تاجر قدم لهم حرية التصرف في جزء من أموالهم بغرض استثمارها. بينما تكمن ميزة منصة التداول في السماح للمتداولين باجراء عمليات فتح و اغلاق الصفقات و ادارة استثماراتهم بأنفسهم عوضا عن وسيط حقيقي. غالبًا ما يتم الترويج لمنصات التداول من قبل الوسطاء، بحيث تسمح للمتداولين بإجراء عمليات التداول بأنفسهم بحرية أكبر و دون الحاجة للتواصل مع وسيطهم في كل مرة، و لكن بشرط إجراء عدد معين من الصفقات في وقت معين. لكن في النهاية لكل من الوسطاء ومنصات التداول مزايا وعيوب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتداول عبر الإنترنت.

متى يبرز الاختلاف بين الوسيط و منصة التداول ؟

بالنسبة لبعض جوانب التداول، لا يوجد فرق حقيقي في الطريقة العمل. على سبيل المثال، يمكن إجراء عمليات البيع الفارغ عن طريق وسيط أو من خلال منصات التداول. يشير البيع الفارغ (أو البيع على المكشوف) إلى عملية بيع أصل لا تملكه على أمل أنه بحلول الوقت الذي تتم فيه الصفقة، تنخفض قيمته حتى تتمكن من إعادة شرائه و تحقيق ربح من فرق السعر. يمكن فعل ذلك عن طريق الوسيط، الذي سيبيع الأصل لك، ويمنحك رصيدًا، ويسمح لك بإعادة شراء الأصل لرده إلى الوسيط. يمكن إجراء العملية نفسها بواسطة منصة التداول، وتكمن أهمية الاختلاف في هذا المثال في كون هذا النوع من الصفقات متوافر بشكل مباشر على المنصة، بينما يلزم تواجد وسيط مستعد لإتمام الصفقة في الوقت المناسب عند الاعتماد على وسيط معاملات.

ماهي إجابيات و سلبيات كل خيار ؟

من بين أهم فوائد استخدام وسيط هو توافر شخص حقيقي ذو خبرة و قادر على شرح كيفية التداول و تقديم النصيحة قبل اتخاذ أي قرار حاسم. في حالة ما إذا لم يكن لديك نفس القدر من الخبرة أو لا تشعر بالثقة اللازمة عند التداول.

كما يوفر لك الاعتماد على الوسيط الفرصة لاكتساب الخبرة و المعلومات الكافية عن طريق مراقبة و تتبع كيفية عمله وأسلوبه في اتخاذ القرارات و التي عادة ما تكون مبنية على خبرته وعلى القراءة الصحيحة للبيانات و المعلومات المتوافرة. هذا سيمنحك الرصيد المعرفي اللازم لمواصلة رحلتك الاستثمارية بثقة أكبر.

في الجهة المقابلة توفر لك منصات التداول كمية هائلة من أحدث المعلومات المفصلة والدقيقة حول السوق والتداولات. و هو ما لا يمكن للوسيط تقديمه لك في كل الأوقات. كما توفر لك منصات التداول مواد تعليمية و فرصة إنشاء حسابات تجريبية لدخول عالم التداول و اكتساب الخبرة دون المخاطرة بأموالك الخاصة إضافة للمزيد من الخصوصية في إجراء عمليات التداول دون الحاجة للمرور عبر وسيط.

يرتكز قرارك في الاختيار بين وسيط أو منصة تداول على مدى ثقتك في قدرتك على ادارة اسثمارك بطريقة منظمة و فعالة. و هذا ما يدفع العديد من المستثمرين المبتدئين للجوء إلى وسطاء بينما يرى آخرون أن منصات التداول الحديثة قادرة على تعويض الوسيط بشكل كامل.