الرئيس الموريتاني يدعو إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، على ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، داعية إلى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الغزواني، في كلمته أمام الدورة 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "ليس من المقبول أن يسود في بلدان العالم الاسلامي شيء غير السلم والاستقرار".

وأضاف: "حاجتنا لعالم إسلامي متكامل يتطلب التعاضد وتوحيد الجهود"، مشددا على تشجيع كل المسارات الحوارية والتفاوضية لحل النزاعات.

وكان وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو اتهم الحكومة الهندية بالتمادي في انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأغلبية المسلمة في إقليم جامو وكشمير الواقع تحت سيطرتها.

ودعا بيلاوال بوتو، في كلمته، إلى ادانة واسعة لممارسات الهند ضد المسلمين في هذا الإقليم.

وافتتحت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم، أشغال الدورة التي تبحث جملة من الملفات أبرزها قضية فلسطين والقدس في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأفغانستان وأوضاع الأقليات المسلمة في الصين وميانمار.

كما يناقش المجتمعون الوضع في مالي ومنطقة الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.