 الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان - بوابة الشروق
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الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

أبوظبي - د ب أ
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 5:27 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 5:27 م
استقبلت الإمارات، اليوم السبت، الدفعة الثالثة عشر من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، ضمن مبادرتها لتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في المستشفيات الإماراتية.

ووصلت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري، مطار زايد الدولي بأبوظبي، وعلى متنها 98 شخصاً، منهم 40 من الأطفال ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقاً من عائلاتهم.

ومع وصول هذه الدفعة بلغ عدد الجرحى والمصابين ومرافقيهم الذين استقبلتهم مستشفيات الإمارات 1154 مريضا ومرافقا، بينهم 585 من الأطفال الجرحى ومصابي مرضى السرطان، بالإضافة إلى 569 مرافقا.

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