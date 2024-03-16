نانسي عجرم عن قتل زوجها شابًا سوريًا اقتحم منزلهما: الخوف يلاحقني حتى الآن

تحدثت المطربة نانسي عجرم، عن حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري في منزلها عام 2020 على يد ‏زوجها فادي الهاشم، بعد اقتحام القتيل لمنزلها.

وقالت خلال بودكاست‎«Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎، في حلقة عُرضت مساء ‏الجمعة، إنها لم تشهد ‏الحادث لحظة وقوعه، موضحة أنها سمعت أصواتًا في غرفتها دون معرفة مصدرها أو من يتعرض لإطلاق النار‎ ‎

ووصفت الذكريات المرتبطة بالحادث بأنها ثقيلة على نفسيتها، موضحة أنها‎ ‎مازالت تعاني من مشاعر الخوف ‏داخل البيت بعد الحادث حيث تتوهم‎ ‎سماع الأصوات حينها وتتخيل المشهد المؤلم، وتعيش لحظات خوف ‏متكررة، معربة عن أملها أن تتمكن من تجاوزها مع مرور الوقت‎.‎

وأشارت إلى أنها لجأت إلى أخصائي نفسي لمساعدة أطفالها على التعامل مع الصدمة النفسية، موضحة أنها طالبته ‏بوضع احتمالات للأسئلة التي قد يطرحها أطفالها حول الحادث.‏

وأضافت أنها حرصت على مساعدة أطفالها على تجاوز هذه التجربة المؤلمة دون أن تؤثر على حياتهم في المستقبل، ‏لا سيما في ظل تعرضهم للتنمر في المدرسة بعد الحادث خاصة في الشهور الأولى.‏

وأكدت أن الحادث كان مفاجأة لم تكن متوقعة أبدًا، قائلة:«كان لازم أساعد أولادي اللي حصل ما كنا متوقعين حدوثه ولا ‏ننتظره، عشنا لحظات كانت كابوسا، وخفت هذا الشيء ما يقدروا أولادي يخرجوا من هذه التجربة وتؤثر على ‏حياتهم». ‏

وأعربت عن امتنانها للدعم الذي تلقته من عائلتها وأصدقائها خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدة أن الإنسان يجب أن ‏يواجه الصعاب في حياته ولا يستسلم لها‎ ‎ويتحمل مسؤوليته تجاه عائلته وأولاده دون أن يستسلم لليأس‎.‎

وكان القضاء اللبناني قد حسم قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي ‏عجرم في فبراير من العام الماضي بعد مرور 3 سنوات على الواقعة، حيث قررت المحكمة منع المحاكمة عن «الهاشم» بما ‏أسند إليه وحفظ الرسوم والنفقات كافة‎.‎

واستندت المحكمة في حكمها على أن الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها هاشم وخوفه على أسرته دفعته ‏لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله‎.‎