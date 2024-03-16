مطار بالي يخدم مليون مسافر دولي في فبراير

خدم مطار "آي جوستي نجوراه راي" في مقاطعة بالي الإندونيسية مليون و751 ألفا و427 راكبا في فبراير 2024، من بينهم ما يزيد قليلا على مليون مسافر دولي، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال هاندي هيريدهيتياوان المدير العام للمطار بمدينة دنباسار اليوم إن المطار استضاف مليون راكب دولي على متن 550 رحلة.

ووفقا لمدير المطار كانت هناك نسبة كبيرة من الركاب من الوافدين من سنغافورة والمتجهين إليها وبلغ عددهم 206 آلاف و168 راكبا، تلتها كوالالمبور بـ135 ألفا و768 راكبا وبيرث الاسترالية بـ 73 ألفا و138 راكبا.

وأضاف أن "الاستراليين شكلوا نسبة كبيرة من عدد الوافدين الأجانب في فبراير بـ96 ألفا و262 شخصا قادمين إلى بالي"، مضيفا أن الصينيين والهنود حلوا في المركزين الثاني والثالث بـ56476 راكبا و35885 راكبا على الترتيب.