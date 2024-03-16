السكر للصناعات التكاملية: اتجاه لزراعة قصب السكر بكثرة لإنهاء احتكار التجار للسكر

أعلن اللواء عصام الدين البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن أزمة قصب السكر التي كانت متواجدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توقف مصنع المنيا عن إنتاج السكر من القصب مؤقتًا، لن تتكرر خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لزراعة قصب السكر بكثرة حتى يتم إنهاء احتكار التجار للسلعة الأكثر طلبًا وهي السكر.

وأضاف "البديوي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم عقد اجتماع بحضور الأعضاء المنتدبين، وقيادات الشركة، ومديري عموم إدارات الإنتاج الزراعي بمصانع قبلي والمركز الرئيسي، وذلك لمناقشة الوضع الراهن بخصوص مساحات القصب الربيعي للموسم الجديد.

وأعلن أنه استمع خلال الاجتماع، لأهم المقترحات والحلول المقدمة من الحضور بهدف زيادة المساحة المنزرعة بزمام جميع مصانع الشركة، مؤكدا وضع حلول مناسبة والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل كل العقبات للعمل على زيادة كمية القصب المورد للشركة.

من جانبه، صرح رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن شركة السكر والصناعات التكاملية بالمنيا تجري عددا من التجارب لزراعة 100 ألف فدان من قصب السكر في الصحراء، وذلك لتعويض نقص عمليات زراعة قصب السكر بالمحافظة.

وأضاف "الشحات"، أن المصنع متعاقد على 32 ألف فدان من محصول بنجر السكر، أي ما يعادل مليون وألف طن من محصول بنجر السكر الخام، ثم يتم تصنيعه ليخرج منه حوالي من 140 ألف إلى 160 ألف طن من السكر كمنتج نهائي، ليتم تقديمه بعدها للمواطن بسعر حر 27 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن وزارة التموين تستهدف استلام ما يقرب من مليون طن بنجر، وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.