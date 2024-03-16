الأونروا: الأوضاع الصحية بقطاع غزة في تدهور مستمر والمساعدات نقطة في بحر الاحتياجات

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت أكثر تدهورا، فيما كشفت الإحصائيات الجديدة للأمم المتحدة عن ارتفاع نسب سوء التغذية.



وأضاف أبو حسنة، أن نسب سوء التغذية بين الأطفال دون العامين في شمال قطاع غزة، وصلت إلى 31%، حيث يعاني طفل من بين كل 3 أطفال من سوء التغذية هناك، فيما وصلت النسبة في جنوب قطاع غزة إلى 28%، 10% منهم يعانون من الهزال الشديد.



وأكد المستشار الإعلامي للأونروا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن متوسط عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة منذ بداية التصعيد وحتى الآن، حوالي 95 شاحنة يوميا، وهو ما يمثل نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية، حيث كان يدخل ما بين 500 إلى 700 شاحنة يوميا لغزة قبل أحداث 7 أكتوبر.



وأوضح أن الأوضاع الصحية بالقطاع في تدهور مستمر، ومئات الآلاف من المرضى يعانون الويلات بسبب نقص الأدوية، أو سوء التغذية، والمياه الملوثة، وكذلك بسبب الازدحام الكبير في مراكز الإيواء، حيث بات الفلسطينيون في القطاع أقل مناعة لمواجهة الأمراض، وبسبب هذه العوامل.