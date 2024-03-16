 قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

د ب أ
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 9:20 ص | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 9:20 ص
اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث اعتقلت شابين.

وأكد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية- حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية أن" قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع".

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل بالمدينة".

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