تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أمسية رمضانية بعنوان "هى وهو بعيون رمضانية"، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة للاحتفاء بشهر رمضان المبارك.

تقام الأمسية في الثامنة من مساء غد الأحد بقاعة الندوات في دار الكتب بكورنيش النيل.

ويتحدث في الندوة كل من الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، والإعلامية سوزان حسن، رئيسة التلفزيون المصري سابقا، والدكتورة عفاف طلبة أستاذ البيانو بأكاديمية الفنون ورئيس ملتقى الثقافة الإفريقي، والمخرج والمؤلف المتخصص في مسرح الطفل مجدي مرعي عضو اتحاد كتاب مصر.

تأتي الندوة ضمن أمسيات دار الكتب والوثائق الرمضانية، حيث أعدت دار الكتب برنامجا حافلا بالأنشطة الثقافية خلال الشهر المبارك، كما تنظم مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال"، وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ويتم اختيار فائز يوميا ويحصل الأطفال الفائزين على مجموعة من الكتب، كما يتم إرسال الكتب في طرود بريدية للفائزين في المحافظات تشجيعا لهم على المشاركة، وتفعيلا لمبدأ العدالة الثقافية.