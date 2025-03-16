رفعت إسرائيل حالة التأهب استعدادا لرد جماعة الحوثيين في اليمن؛ حيث يتوقع الاحتلال هجوما من الجو والبحر، والذي يأتي ردا على العدوان الأمريكي واسع النطاق على اليمن.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المؤسسة الحربية في إسرائيل تدرك أن الهجمات الأمريكية قد تؤدي إلى تصعيد في الساحة، ولذلك فهي تزيد من استعداداتها لكل الاحتمالات، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح مسئول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تتعامل بحذر وصرامة مع التهديد، وقال: "نستعد ضد الساحة الحوثية وكأن المسافة بيننا وبينهم كيلومترين وليس 2000 كيلومتر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء مقتل 31 شخصا على الأقل في اليمن، غداة ضربات شنّتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين الذين توّعدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"جحيم" لم يعهدوه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الضربات الأمريكية، هي الأولى على اليمن منذ تولي ترامب منصبه في يناير، بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي قاموا بها خلال الأشهر الماضية على خلفية الحرب في غزة.

وأكد ترامب أن الضربات ضد الحوثيين تأتي على خلفية تهديداتهم للتجارة البحرية.

وقبل حوالي أسبوع، هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل، ما لم تتراجع عن قرارها بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.

وقال الحوثي، في بيان مصور نشره حساب الحركة على تليجرام: "سنعطي مهلة أربعة أيام للوسطاء (في محادثات إطلاق النار) فيما يبذلونه من جهود لدخول المساعدات إلى غزة".

وأوضح الحوثي، في البيان، أنه حال استمرار إسرائيل بعد المهلة في منع دخول المساعدات الإنسانية والإغلاق التام للمعابر، "فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي"، مضيفاً "نقابل الحصار بالحصار".