ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 14% منذ بداية 2025

رئيس الشعبة: فرص صعود المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا ما زالت قائمة

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن سعر الذهب ارتفع بالبورصات العالمية بنسبة 14% منذ بداية العام الحالي، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم، وذلك بحسب بيان الشعبة اليوم.

وأوضح واصف أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولارًا.

وأضاف أن الذهب استفاد أيضًا من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط، مضيفًا أن هذه التوقعات عززت من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في ظل انخفاض الدولار في عدد من جلسات التداول.

وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصري، قال واصف إن هذه التغيرات في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلًا أعلى مستوى له خلال عام.

وأضاف أن تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانا من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية، موضحًا أن هذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار واصف إلى أن فرص صعود المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.