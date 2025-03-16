مسرح عرائس واستعراضات في ليلة رمضانية جديدة بمركز طنطا الثقافي

استقبل المركز الثقافي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء أمس السبت، ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

وبدأت فعاليات الليلة الثالثة على التوالي، والتي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بعزف للنشيد الوطني، أعقبه عرض فني قدمته فرقة مسرح العرائس.

وتابع الأطفال، أجواء الزمن الجميل، من خلال عدد من الفقرات الغنائية، بمصاحبة عرائس الماريونيت: بوجي وطمطم، وسبونج بوب، كما وشاهد الأطفال مقتطفات من الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة".

وضمت الليلة الرمضانية قبل الأخيرة من احتفالات المركز الثقافي بطنطا، والمقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، عرضا استعراضيا لفرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة للأداء الحركي، والتي قدمت بقيادة المدرب الفنان خالد النموري، فاصلا منوعا من التابلوهات الراقصة على موسيقى: بوابة الحلواني، وفي الكتب قرينا، ورمضان كريم، والمسحراتي، وهاتوا الفوانيس ياولاد.

يذكر أن احتفالات المركز الثقافي بطنطا سوف تختتم مساء اليوم الأحد، بمشاركة فرقة أطفال مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة، ومن خلال مجموعة منوعة من الفعاليات والعروض الفنية.

فيما يستقبل المركز احتفالات فرع ثقافة الغربية، بداية من مساء يوم الخميس المقبل، 20 رمضان، ولمدة 3 أيام متتالية.