وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برفع جميع المخلفات المتراكمة فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، ويأتي ذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين المتكررة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية بشأن تراكم النفايات بشارع الترعة في حي ثانِ المحلة الكبرى.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف حملات النظافة الدورية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق بيئة صحية للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وفق آليات سريعة لضمان تقديم خدمات أفضل.

وأضاف أن ملف النظافة يحتل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات اليومية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات واضحة لرؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف أعمال رفع القمامة أولًا بأول وتحرير محاضر ضد أي مخالفات تتسبب في عرقلة جهود الحفاظ على نظافة الشوارع

وفي هذا السياق، نفذت فرق النظافة بحي ثان المحلة الكبرى، حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة في شارع الترعة تحت إشراف رئيس الحي، وبمتابعة ميدانية من الأجهزة المختصة حيث تم الدفع بمعدات وعمال النظافة لإزالة أكوام القمامة بالكامل، مع التأكيد على استمرار المتابعة اليومية لضمان عدم تكرار المشكلة

وشدد محافظ الغربية، على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في ملف النظافة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يثبت تقاعسه عن أداء واجباته.

وأشار إلى أن الحفاظ على نظافة الشوارع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها؛ لضمان استمرار الجهود المبذولة في تحسين المظهر العام للمدن

واختتم المحافظ، تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة الخدمات في جميع المدن والمراكز بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لهم.

وشدد على أن التواصل الدائم مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالغربية.