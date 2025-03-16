الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية

أعلنت المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة طائرات أمريكية، في خطوة تأتي رداً على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على اليمن، أمس السبت، وأسفرت عن مقتل 31 شخصاً.

وقال سريع، في بيان عبر منصة "إكس"، إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" بـ18 صاروخا وطائرة بدون طيار؛ ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف عددا من المحافظات اليمنية بأكثر من 47 غارة جوية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الضربات الأمريكية على اليمن، هي الأولى على اليمن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير، بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي قاموا بها خلال الأشهر الماضية على خلفية الحرب في غزة.

وأكد ترامب أن الضربات ضد الحوثيين تأتي على خلفية تهديداتهم للتجارة البحرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض إن الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف تابعة لجماعة "الحوثيين" في اليمن، قتلت عدداً من القادة الرئيسيين في جماعة الحوثي، فيما قال مسؤول في "البنتاجون" إن من المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، تأكيده استمرار الحملة الأمريكية "بلا هواده حتى يوقف الحوثيون عملياتهم العسكرية".

وقال هيجسيث :"لا يهمنا ما يحدث بشأن "الحرب الأهلية اليمنية" وإنما وقف استهداف "ممر مائي حيوي"، مضيفا: "إيران تساعد الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "ضرباتنا تتعلق بقدرة الحوثيين على ضرب الملاحة العالمية ومهاجمة البحرية الأمريكية"، مؤكدا: "لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن وضرباتنا ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم".

وأضاف روبيو: "قضينا على مسئولين حوثيين عن إطلاق الصواريخ ولا أعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية ضدهم"، مشددا: "لن نسمح بوجود أشخاص في الجوار لديهم صواريخ يهاجمون بها البحرية الأمريكية"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية في نبأ عاجل.