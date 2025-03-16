أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن "عدوان أمريكي بريطاني" استهدف مدينة صعدة شمالي اليمن.

يأتي ذلك بعد نحو ساعتين من ضربات أمريكية على "حي سكني" في العاصمة صنعاء، أوقعت قتلى وجرحى.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية ووكالة "سبا" التابعتان للحوثيين: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف شمالي مدينة صعدة".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى بشأن القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن ولندن.

وتعد محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أن "9 شهداء و9 جرحى من المدنيين سقطوا إثر سلسة من غارات طيران العدوان الأمريكي على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء السبت".

وفيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب البريطاني على بيان جماعة الحوثي، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنها شنت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء اليمن.

وبينما أكدت جماعة الحوثي أن الضربات استهدفت حيا سكنيا شمالي العاصمة، قالت وسائل إعلام يمنية، منها موقع المصدر أونلاين (خاص) إن "الغارات استهدفت معسكرات للجماعة في المنطقة، مثل معسكر الداخلية والصيانة والتلفزيون والحرس الواقعة شمالي صنعاء".

وأضاف أن" سيارات الدفاع المدني والإسعاف شوهدت تهرع باتجاه المناطق المستهدفة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل "تروث سوشال"، مساء السبت، إنه أمر بتوجيه ضربة عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، محذرا من أن "الجحيم سيحل عليهم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن".​​​​​​​

ومساء الأربعاء، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي استئناف عمليات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن لحظر حركة الملاحة الإسرائيلية بسبب عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة هذه الإبادة، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.