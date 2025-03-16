الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسئولية تحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة

حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الحوثيين، المسئولية الكاملة عن استدعاء الضربات العسكرية وتحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، في حسابه على منصة "إكس": "اختارت مليشيا الحوثي التصعيد العسكري منذ البداية تنفيذا للإملاءات الإيرانية، ومع كل هجوم يشنونه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة يفتعلونها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن".

وأوضح أن "الأحداث أثبتت أن مليشيا الحوثي لا تهتم بمستقبل اليمن، وتقامر بحياة اليمنيين خدمة لأجندات إيران، غير آبهة بحجم الدمار الذي تلحقه بالشعب اليمني، وتواصل استخدام الحرب، والمتاجرة بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة، كوسيلة لمحاولة كسب المشروعية، وإدامة عمليات الحشد والتعبئة، وفرض السيطرة والتوسع، على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودفع البلاد إلى هاوية أزمة إنسانية خانقة".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن "إيران لعبت دورا حاسما في دفع مليشيا الحوثي نحو التصعيد المستمر، والتمادي في أفعالهم العدوانية، عبر الدعم العسكري واللوجستي الذي لم يقتصر على الأسلحة فقط، بل شمل التدريب والخطط الاستراتيجية التي ساعدت الحوثيين على تعزيز قوتهم وتوسيع نطاق سيطرتهم، وجعلهم أداة طيعة لتنفيذ أجنداتها، وتصدير الحرب خارج حدودها، وخلق مزيد من الفوضى في المنطقة".

وشدد بالقول: "اليوم لا يوجد مكان لأي تسويف أو تردد، وما من خيار آخر سوى أن يتحمل الحوثي المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب اليمني الذي هو اليوم ضحية حرب فرضها الحوثيون، وهم وحدهم من يجب أن يتحملوا عواقب مغامراتهم وتصعيدهم المستمر وانقيادهم الأعمى خلف طهران".

واعتبر الإرياني، أن العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جاءت لتؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التمادي الحوثي، وأن العالم الحر لن يسمح بأن تظل اليمن رهينة بيد إيران، وساحة حرب مستمرة لخدمة مصالحها".

وخلال الساعات الماضية، شنت مقاتلات أمريكية سلسلة غارات جوية على صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسفرت حتى الآن عن مقتل 31 شخصا، وإصابة أكثر من مئة، معظمهم من المدنيين، حسب تصريحات للحوثيين، وسط توقعات باستمرار العمليات لأسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي.

وقال نصر الدين عامر نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، إن الضربات الجوية لن تثنيهم، وأنهم سيردون على الولايات المتحدة.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستظل صنعاء درعا لغزة وتدعمها ولن تتخلى عنها مهما كانت التحديات".