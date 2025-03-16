الحوثيون: مقتل 4 أطفال وامرأة وإصابة 10 في قصف أمريكي بمدينة صعدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأحد مقتل أربعة أطفال وامرأة وإصابة عشرة آخرين إثر غارات جوية أمريكية في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين في حسابه على منصة "إكس"، "إن أربعة أطفال وامرأة استشهدوا وأصيب أكثر من عشرة بينهم نساء وأطفال في غارات العدوان الأمريكي على منزلين في منطقة قحزة، شمالي مدينة صعدة".

وأضاف أن الجهود لا تزال مستمرة" لرفع انقاض المنزلين".

وبثت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، مقاطع فيديو تظهر عدد من الضحايا الأطفال وهم مضرجين بالدماء في إحدى مستشفيات المدينة.

وذكرت القناة، أن الطيران الأمريكي شن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في مدينة صعدة، ومحافظات حجة والبيضاء وذمار وصنعاء.

وأعلن الجيش الأمريكي استمرار عملياته ضد الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "قواتها تشن عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، إذ بدأت سلسلة من العمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين في مختلف أنحاء البلاد".

وأشارت إلى أن ذلك "يأتي للدفاع عن المصالح الأمريكية، وردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".

جدير بالذكر، أن جماعة الحوثي بدأت منذ أيام بإطلاق تهديد باستئناف هجماتها في البحر الأحمر، وذلك بعد عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وإعلان تعليق شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و الثلاثاء الماضي، أعلن الحوثيون بدء استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.