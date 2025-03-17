 فرجاني ساسي: لن أفعل مثل بن شرقي وأنتقل للأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرجاني ساسي: لن أفعل مثل بن شرقي وأنتقل للأهلي

الشروق
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 11:33 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 11:35 م

كشف التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الغرافة القطري، عن موقفه من الانتقال للأهلي، في حال تلقيه عرض من النادي الأهلي.

وقال ساسي لاعب الزمالك السابق، في تصريحات لموقع فووت 24، خلال تواجده بمعسكر منتخب بلاده "كنا نتابع مباراة الزمالك بالأمس، وشاهدنا هدف سيف الجزيري المميز".

وأضاف "لدي ذكريات كبيرة ورائعة مع الزمالك، وأنا أحب جماهير الفريق الأبيض كثيرا، وهم يحبونني أيضا".

وعن انتقال أشرف بن شرقي للأهلي، قال فرجاتي ساسي "لن أنتقل للأهلي لو كنت مكان بن شرقي".

وكان التونسي فرجاني ساسي لعب مع نادي الزمالك في الفترة من 2018 وحتى 2021، شارك خلالها في 108 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 18 آخرين.

 


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