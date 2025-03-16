أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية تعكف على بلورة رؤية إعلامية لخدمة الوطن والمواطن

عقدت الأمانة المركزية للإعلام بحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، اجتماعها مساء أمس السبت، لمناقشة وضع رؤية إعلامية تعزز استراتيجية الحزب في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد مسلم أن الأمانة تعمل حاليًا على بلورة رؤية إعلامية قادرة على ترسيخ أهداف الحزب، وإطلاق استراتيجية واضحة وشفافة لنقل رؤيته إلى المواطنين، فضلًا عن تحليل اتجاهات الرأي العام والتعامل السريع والفعال مع الأزمات والتحديات.

وأشار إلى أن الأمانة تستهدف أيضًا بناء خطاب سياسي ومجتمعي واعٍ يعزز الثقة والتواصل المباشر مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على إيمان الحزب بقوة وتأثير الرسائل الإعلامية الصادقة في تحقيق التغيير والإصلاح المجتمعي، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

شهد الاجتماع حضور الكاتب الصحفي النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد للإعلام، والإعلامي أحمد عبد الصمد، الأمين المساعد للإعلام، إلى جانب عدد من أعضاء أمانة الإعلام، منهم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، والدكتور عمر علم الدين، مدير تحرير روزاليوسف، وتامر السيد نصر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدعاية والإعلام، والدكتورة داليا المتبولي، أستاذ مساعد الإعلام بجامعة دمياط، والإعلامي الدكتور فولي أبو السعود، مدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامية داليا أيمن عبد المنعم، ومحمد المسلمي، المراسل البرلماني بقناة إكسترا نيوز، وعمر حسنين، مدير تحرير المصري اليوم.

