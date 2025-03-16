أغلقت أسواق المال العربية، اليوم الأحد، - أولى جلسات الأسبوع - على تباين في أدائها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي في كل من البورصة المصرية وبورصة السعودية، بينما أغلقت بورصة الكويت على انخفاض.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 3.834 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند 31,338.34 نقطة.

وجاء سهم حق اكتتاب شركة بلتون القابضة – 4 على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 26% ليغلق عند 6 قروش، بينما كان سهم شركة المطورون العرب القابضة الأكثر انخفاضًا بنسبة 8.17% ليغلق عند 33 قرشًا.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 1.09% مسجلًا 11,853 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 4.640 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة الرياض للتعمير قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.91% ليغلق عند 36 ريالًا، بينما كان سهم الشركة السعودية لصناعة الورق الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.62% ليغلق عند 58.50 ريالًا.

السوق الكويتية

اختتم مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت التعاملات على تراجع بنسبة 0.59% عند مستوى 8,425 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 77 مليون دينار.

وجاء سهم شركة هيومن سوفت القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5.14% ليغلق عند 2.600 دينار، في حين تصدر سهم شركة الاستثمارات الوطنية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4% ليغلق عند 240 فلسًا كويتيًا.

جدير بالذكر أن اليوم عطلة أسبوعية في سوق دبي وأبوظبي لتداول الأوراق المالية.