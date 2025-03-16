القليوبية: مصرع 3 عناصر إجرامية خلال حملات أمنية بطوخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة وكر إجرامي بقرية ميت كنانة بمركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وأسفر ذلك عن مصرع 3 عناصر إجرامية أثناء تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن، وتم التحفظ على الثلاث جثث للعناصر الإجرامية بمشرحة مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات لمباحث القليوبية تفيد بقيام 3 عناصر إجرامية وهم "ص.ع" واثنان آخرين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واتخاذ قرية ميت كنانة دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية أمنية بمداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فبادرتهم القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن مصرعهما.

وبتفتيش المكان عثر على مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء مختلفة الأنواع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.