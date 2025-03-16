محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض العلمي البيئي بالجامعة ويشيد بابتكارات الطلاب المشاركين

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المعرض العلمي البيئي، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام الثالث، بمشاركة طلاب كليات جامعة كفرالشيخ، وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، المعرض الذى ضم مجموعة من المشروعات الابتكارية التي تعكس إبداع الطلاب في مجالات البيئة والاستدامة والتكنولوجيا، حيث تضمنت الأعمال مقطرًا شمسيًا لتحلية مياه البحر، وجهازًا لتنقية المياه من المخلفات الصناعية، ومجسمات ناتجة عن إعادة تدوير مخلفات قسم العمارة، وروبوتات، ومساعدًا ذكيًا، وأيدي صناعية ذكية لمبتوري الأطراف، ومزارع ذكية للعمل في الحقول، وآلة لمساعدة المكفوفين على الكتابة، ودرون يعمل كطفاية ذكية، وسقالات مبتكرة لعلاج هشاشة العظام، بالإضافة إلى جسيمات من الطين النانوي لإعادة تخصيب التربة الزراعية، ومنتجات مستخلصة من الأسماك، ومنتجات زراعية متنوعة، كما ضم المعرض أعمالًا ولوحات فنية تعبر عن قضايا البيئة وأهمية الاستدامة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأعمال المشاركة فى المعرض، مؤكدًا على أهمية دعم وتحفيز الطلاب على تقديم المزيد من الابتكارات التي تخدم المجتمع والبيئة، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب رؤية مصر 2030.