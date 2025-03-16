وزير الكهرباء يشارك في إفطار العاملين ويكرم 15 من أبرز الكفاءات

محمود عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية لمشروعات التنمية

برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة.. وخبرات متراكمة نعمل على تطويرها

شارك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في الإفطار الجماعي الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بنادي الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة.

وأشاد بروح الأسرة الواحدة والمعنويات المرتفعة في هذه الأيام المباركة، معربًا عن سعادته البالغة بالتواجد بين العاملين، والتواصل المباشر معهم، والتحاور حول القضايا التي تشغلهم، في إطار خطة العمل الحالية لخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والنهوض بالقطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

وقدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار.

كما قام بتكريم 15 من العاملين، ومنحهم شهادات تقدير تقديرًا لجهودهم المميزة وتفانيهم في أداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.

من جانبهم، تعهد العاملون بمواصلة البذل والعطاء والعمل بروح المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء، وخطة الدولة للتنمية المستدامة. وأكد الدكتور محمود عصمت أن العاملين في قطاع الكهرباء والطاقة هم ركيزة أساسية للتطوير والنهوض بالقطاع، وأن دورهم حيوي ويمثل عنصرًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني. كما أوضح اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالكوادر البشرية، وحرصها على توفير كافة السبل لتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج، باعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم، خاصة في قطاع الكهرباء، الذي ينفذ استراتيجية لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الإنجازات يتطلب استمرار العمل بروح الفريق، واستنهاض همم العاملين لتحقيق أهداف واضحة ومحددة وفق جداول زمنية معلنة، مع حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة. كما أكد على الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى الخطة العاجلة الجاري تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو إنشاء شبكة ذكية، وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية.

ووجه الدكتور محمود عصمت الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في تحسين أداء الشركات، في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أكد أهمية خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة بأعلى كفاءة. وأشار إلى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، بالإضافة إلى برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال. كما أوضح أن شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين تتحمل مسؤولية كبيرة في نقل التطورات التي يشهدها قطاع الكهرباء إلى المشتركين، من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.