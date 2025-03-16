علق كل من وزير الخارجية والدفاع الأمريكيين على الهجمات التي يشنها البلد على الحوثيين في اليمن.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، تأكيده استمرار الحملة الأمريكية "بلا هواده حتى يوقف الحوثيون عملياتهم العسكرية".

وقال هيجسيث :"لا يهمنا ما يحدث بشأن "الحرب الأهلية اليمنية" وإنما وقف استهداف "ممر مائي حيوي"، مضيفا: "إيران تساعد الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك".

وتابع: "الضربات على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية. الحملة العسكرية على اليمن ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على استهداف السفن".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "ضرباتنا تتعلق بقدرة الحوثيين على ضرب الملاحة العالمية ومهاجمة البحرية الأمريكية"، مؤكدا: "لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن وضرباتنا ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم".

وأضاف روبيو: "قضينا على مسئولين حوثيين عن إطلاق الصواريخ ولا أعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية ضدهم"، مشددا: "لن نسمح بوجود أشخاص في الجوار لديهم صواريخ يهاجمون بها البحرية الأمريكية"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء مقتل 31 شخصا على الأقل في اليمن، غداة ضربات شنّتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين الذين توّعدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"جحيم" لم يعهدوه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الضربات الأمريكية، هي الأولى على اليمن منذ تولي ترامب منصبه في يناير، بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي قاموا بها خلال الأشهر الماضية على خلفية الحرب في غزة.