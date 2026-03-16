اكتشف علماء طريقة تصنيع دواء لمرض باركنسون، من الزجاجات البلاستيكية المستعملة، إذ أوضحوا أن هذه الطريقة تظهر كيفية "إعادة ابتكار" المخلفات وتحويلها إلى موارد قيّمة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاثنين، بأن فريقا من جامعة إدنبرة قام بتطوير هذه الطريقة التي تستغل قدرة البكتيريا على تحويل المخلفات البلاستيكية إلى علاج لمرض باركنسون يحمل اسم "إل – دوبا".

وأفادت تقارير، بأنها المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام عملية بيولوجية طبيعية لتحويل المخلفات البلاستيكية إلى علاجٍ لمرض عصبي.

وقامت هيئة البحث والابتكار في المملكة المتحدة، ومركز ابتكار التكنولوجيا الحيوية الصناعية، بتمويل البحث.

ويعتزم الفريق البحثي، حاليا تطوير هذه التقنية لاستخدامها في التطبيقات الصناعية.