اقتنص فيلم "معركة تلو الأخرى - One Battle After Another"، جائزة أوسكار أفضل فيلم، في الدورة الـ98.

ونافسه على الجائزة كلا من "بوجونيا - Bugonia"، و"فورملا 1 - F1"، و"فرانكشتاين - Frankenstein"، و"هامنت - Hamnet"، و"مارتي سوبريم - Marty Supreme"، و"العميل السري - The Secret Agent"، و"الخطاة - Sinners"، و و"القيمة العاطفية - Sentimental Value"، و"أحلام القطار - Train Dreams".

ويتنافس عدد من الأفلام على 24 جائزة أوسكار في الدورة الـ98، في حفل توزيع الجوائز الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الآن، بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدم الحفل الكوميدي كونان أوبراين.