وزير الأوقاف يشارك العاملين بالوزارة الإفطار السنوي بمسجد مصر

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - أبناءه من منسوبي وزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها حفل إفطار الوزارة الذي أقيم في أجواء تسودها المحبة والسرور وتبين روح المودة والتعاون بين أبناء الوزارة كافة.

وخلال الإفطار هنأ وزير الأوقاف الحضور بالشهر الكريم والعشر الأواخر، وقرب حلول عيد الفطر المبارك؛ مشيدًا بجهود الزملاء في العمل، ومعربًا عن سعادته بهذا الجمع الطيب، الذي يعد عرفًا جديدًا يجمع أبناء الأوقاف على مائدة واحدة؛ للدلالة على أن الوزارة بأبنائها جميعًا أسرة واحدة وعلى قلب رجل واحد.



كما دعا الوزير أن تدوم هذه السُّنة الطيبة، وأن تكون عرفًا مستمرًا، لتوطيد العلاقات الإنسانية وبناء الثقة، معتبرًا أن هذا اليوم من أجمل أيام هذا الشهر الكريم، مبينًا أن النجاح يكون بالجميع وللجميع، وأن هذا يتطلب سريان روح التعاون والثقة التامة بين الجميع.

كما أكد الوزير أن هذا الحفل الكريم يعد تعبيرًا عن معاني الود والاحترام والتقدير المتبادل، وتأكيدًا لأهمية استمرار العمل بروح الفريق، ونشر القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

كما أكد الوزير أن هذا التوحد على الهدف والرؤية والعمل هو من أسس النجاح والتوفيق، راجيًا للجميع دوام التوفيق والتعاون لخير الوزارة ولخير وطننا الآمن المستقر بفضل جهود المخلصين ورشاد الوعي من الجميع.