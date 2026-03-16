مقتل 4 وإصابة 10 آخرين من الحشد العشائري والشعبي بالعراق إثر قصف أمريكي

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الاثنين أن أربعة من عناصر الحشد العشائري والحشد الشعبي قتلوا وأصيب عشرة أخرين في قصف أمريكي إستهدف مقرا للحشد العشائري والشعبي في إحدى قرى قضاء القائم بمحافظة الانبار /500كم أقصى غربي العراق.

وذكرت وسائل الإعلام أن قرية سعدة في قضاء القائم تعرضت لعدوان أمريكي بخمس صواريخ إستهدف مقرا للحشد العشائري والشعبي في محافظة الأنبار أقصى غربي العراق أوقع 4 قتلى و10 مصابين.

وتتعرض مقار وألوية الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية إلى قصف بشكل شبه يومي أوقع العشرات بين قتيل وجريح منذ إندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في الـ 28 فبراير الماضي في المنطقة.

وردا على ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهى مظلة لجماعات عراقية مسلحة موالية لإيران) عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.