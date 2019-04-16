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وزير خارجية باكستان يعرب عن حزنه العميق إزاء حريق كاتدرائية «نوتردام»

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 10:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 10:51 ص

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن حزنه العميق إزاء الحريق الذي دمر كاتدرائية (نوتردام) التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - "لقد أعرب وزير الخارجية عن حزنه العميق حيال النيران المدمرة في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، حيث كانت لعدة قرون مكانا رائعا للعبادة للكاثوليك حول العالم، معربا عن تمنياته بأن يتمكن شعب فرنسا من إعادة الكنيسة إلى مجدها".

وكان حريق هائل قد اندلع، أمس الاثنين، في كاتدرائية (نوتردام) وسط العاصمة الفرنسية؛ ما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة، وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى، وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي إنهار إثر ذلك.


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