الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم، إن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة القدس، واثنين من محافظة الخليل، وثلاثة من محافظة رام الله والبيرة ، فيما اعتقل مواطنا واحدا من كل من نابلس، وسلفيت.

وفي جنوب الضفة، هدمت قوات الاحتلال اليوم خيمة سكنية في قرية "سوسيا" جنوب شرق يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت خيمة سكنية تعود لعائلة حسين راضي النواجعة، ويقطنها 10 أفراد.

وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل العاجل، لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، مدخل مخيم العروب شمال الخليل، ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل المخيم ببوابة حديدية، تزامنا مع المسيرة التي انطلقت إحياء للذكرى 31 لاغتيال الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، واحتجزت مركبات مواطنين.

يذكر أن خليل الوزير كان أحد أبرز مهندسي الانتفاضة الشعبية الأولى التي اندلعت في ديسمبر 1987، وشارك في توجيهها ودعمها حتى استشهاده، عندما قامت وحدة "سييرت متكال" العسكرية الإسرائيلية، باغتياله في منزله في حي سيدي "بو سعيد" في تونس في 16 أبريل 1988.