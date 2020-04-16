السعودية: تنفيذ إعدام اليمني منفذ الهجوم على الفرقة الإسبانية بموسم الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) بأحد اليمنيين بعد أن أدين بهجوم مسلح على إحدى الفرق الاستعراضية الاسبانية المشاركة في موسم الرياض في نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم، إن "عماد عبدالقوي المنصوري - يمني الجنسية - أقدم بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور".

وأضاف البيان أن عملية الاعتداء جاءت" بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال".

وأوضح البيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وصدر بحقه الصك الشرعي المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً".

وقال البيان: "ولكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل".

وقالت الشرطة السعودية في 10 نوفمبر الماضي، في بيان، إن "مقيما يمنيا 33 عاما، كان يحمل سكيناً أصاب ثلاثة من أعضاء الفرقة الموسيقية الاسبانية".