 تشيلي: جرعة لقاح سينوفاك الصيني فعالة بنسبة 67% ضد كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 16 أبريل 2021 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

تشيلي: جرعة لقاح سينوفاك الصيني فعالة بنسبة 67% ضد كورونا

سانتياجو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 5:42 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 5:42 م
أفادت دراسة تشيلية أن لقاح سينوفاك بيوتيك فعال بنسبة 67% في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وأدى إلى تجنب الوفيات بنسبة 80 بالمئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن هذه الدراسة هي أول دليل من نوعه يظهر مدى قدرة اللقاح الصيني على الحماية ضد مرض كوفيد-19، بعدما تم استخدامه على نطاق واسع بين السكان.

وذكر التقرير أيضا أن لقاح سينوفاك كان فعالا بنسبة 85% في خفض عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات، وبنسبة 89% في منع الأشخاص من دخول وحدات العناية المركزة.

وتتبعت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة في تشيلي 5ر10 مليون مواطن مسجلين في نظام التأمين الصحي العام للبلاد، وتضمن مواطنين حصلوا على جرعة واحدة وجرعتين أو لم يحصلوا على أي جرعة على الإطلاق.

وجاءت أرقام الفعالية بعد 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية.

ويتعرض اللقاح الذي تطوره شركة اللقاحات ومقرها بكين، ويتم استخدامه حتى الآن في أكثر من 30 دولة، لتساؤلات متزايدة بشأن فعاليته، بعد بيانات خرجت من البرازيل، أظهرت أنه بالكاد يتجاوز عتبة الحد الأدنى وهي 50% للوقاية من فيروس كورونا والسلالة البرازيلية، احدى سلالاته الأكثر إثارة للقلق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك