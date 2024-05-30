الشيبي: هدفنا في بيراميدز التتويج بالدوري

كشف المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عن تطلعاته للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، رفقة بيراميدز، معربًا عن سعادته الكبيرة بالانضمام للمنتخب المغربي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الشيبي في حوار مسجل مع موقع «البطولة» المغربي: «سعيد للغاية بتواجدي في قائمة المنتخب المغربي.. شرف لكل لاعب أن يمثل قميص بلاده وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الشعب المغربي».

وأضاف: «هدفنا هذه السنة في بيراميدز هو التتويج باللقب، والنادي يوفر لنا كل الظروف، ونحن كلاعبين نلعب مباراة بمباراة ونتمنى في آخر الدوري التتويج باللقب».

وتابع: «أقضي يومي في مصر بين التدريبات والصلاة والروتين الطبيعي، وفي أيام العطلات أخرج مع أصدقائي لتقضية بعض الوقت، وفي حالة الإجازات الطويلة أعود للمغرب مع أسرتي».

وأوضح: «الثقة بالله والنفس والعمل الجاد من أسباب تألقي وزيادة مستواي الجيد، وأسعى دائمًا للأفضل ولتقديم كل ما لدي».

وأتم: «تجمعني علاقة جيدة مع وليد الكارتي، كنا أصدقاء في المغرب، ثم ذهبنا لفريق واحد سويًا والعلاقة بيننا جيدة للغاية».

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الزامبي، يوم 7 يونيو المقبل، على أرضية الملعب الكبير لأكادير، على أن تُقام المباراة الثانية أمام الكونغو برازافيل، بملعب الشهداء بمدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، في الـ11 من نفس الشهر.